Представитель МакSим сообщила о краткосрочной потере памяти у певицы

У певицы МакSим (Марины Абросимовой), попавшей в ДТП на прошлой неделе, была краткосрочная потеря памяти, сообщает «Звезда» со ссылкой на PR-директора певицы Маргариту Соколову.

«Была краткосрочная потеря памяти, после удара головой, но сейчас все восстанавливается», — сказала Соколова. По ее словам, в ближайшие дни певицу переведут в Москву.

О том, что МакSим попала в ДТП, стало известно 23 апреля. Певица торопилась в аэропорт, чтобы вылететь в Москву на съемки своего клипа. Спустя два дня ее перевели в обычную палату. По прогнозам врачей, ее реабилитация продлится до 20 мая.