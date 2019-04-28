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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Представитель МакSим сообщила о краткосрочной потере памяти у певицы

У певицы МакSим (Марины Абросимовой), попавшей в ДТП на прошлой неделе, была краткосрочная потеря памяти, сообщает «Звезда» со ссылкой на PR-директора певицы Маргариту Соколову.

«Была краткосрочная потеря памяти, после удара головой, но сейчас все восстанавливается», — сказала Соколова. По ее словам, в ближайшие дни певицу переведут в Москву.

О том, что МакSим попала в ДТП, стало известно 23 апреля. Певица торопилась в аэропорт, чтобы вылететь в Москву на съемки своего клипа. Спустя два дня ее перевели в обычную палату. По прогнозам врачей, ее реабилитация продлится до 20 мая.

Теги: певица, ДТП
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Певица МакSим попала в ДТП
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