Певица МакSим попала в ДТП

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП по дороге в аэропорт. Об этом сообщила представитель артистки Маргарита Соколова в Instagram.

«Певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на съемки клипа «Абонент недоступен», — написала она.

Соколова добавила, что «самое страшное уже позади» и врачи взяли ситуацию под контроль.

Согласно прогнозам врачей, реабилитация Максимовой продлится до 20 мая. В связи с этим все запланированные концерты певицы будут перенесены на конец мая и июнь. Представитель артистки подчеркнула, что все выступления состоятся.