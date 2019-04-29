Певица МакSим описала ДТП со своим участием

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности. Об этом певица рассказала в интервью StarHit.

«Слава богу, я была пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, иначе даже страшно представить, чем бы все закончилось, — сказала МакSим изданию. — Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание. Судя по всему, быстро очнулась, боли от шока даже не чувствовала… Потом водитель рассказал, как авто закрутило и мы чудом не оказались в кювете».

Представитель певицы Маргарита Соколова сообщила о том, что та попала в ДТП 23 апреля. Авария произошла по пути в аэропорт, куда Максимова торопилась, чтобы успеть на съемки клипа «Абонент недоступен» в Москве.

Машину певицы сопровождал еще один автомобиль. Сразу после аварии ее отвезли в реанимацию. Максимова получила множество травм и ушибов, у нее также была краткосрочная потеря памяти из-за удара головой. Через два дня после происшествия певицу перевели в обычную палату.

Из-за аварии концерты МакSим пришлось перенести на конец мая и июнь, однако, по словам певицы, все запланированные выступления обязательно состоятся.