В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение будут действовать несколько дней. Так, гололедица и ветер возможны в столице с вечера 2 февраля до вечера 4 февраля.

Ранее, 28 января, в Москве уже объявляли «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. На следующий день его продлили еще на 48 часов — до 31 января.

Во вторник, 2 февраля, и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд анонсировал похолодание в Москве с середины следующей недели. По его словам, температура в столице опустится до минус 14 градусов.