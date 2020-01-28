В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр вынес предупреждение о потенциально опасной погоде в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте центра.

Предупреждение будет действовать до 23:00 29 января.

В Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщается, что снег во вторник будет идти весь день. Водителям посоветовали пересесть на метро, МЦК или МЦД. «Ждем снижения скорости в городе и увеличения числа заторов», — отметили в ЦОДД.

В ночь с 27 на 28 января в столице прошел снегопад. По прогнозам синоптиков, он должен стать самым сильным за зиму. Москвичей также предупредили, что всю последнюю неделю января в столице будут идти снегопады слабой и средней интенсивности и, несмотря на положительные температуры, снега выпадет больше, чем растает.