В Москве на два дня продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

В Москве до пятницы, 31 января, продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве обещают местами гололедицу, этот же прогноз действует для Московской области.

В среду, 29 января, в столичном регионе днем температура воздуха составит 0 — +2 градуса. В Москве пройдут небольшие осадки, скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 10 м/с.

Предупреждение о потенциально опасной погоде в Москве и Московской области из-за гололедицы было объявлено 28 января. По прогнозам синоптиков, облачная погода с мокрым снегом разной интенсивности будет преобладать вплоть до конца месяца.