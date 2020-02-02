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Синоптик пообещал москвичам приближение температуры к климатической норме

С середины следующей недели в Москве ожидается похолодание, температура опустится до минус 14 градусов. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По слова синоптика, днем 6 февраля будет минус 5–10 градусов, а ночью — минус 9–14 градусов. «И это впервые, по всей видимости, за всю зиму, когда температура приблизится к своей норме», — отметил он.

При этом Вильфанд уточнил, что зимняя погода в Москве сохранится всего на четыре дня, а уже 9 февраля сменится оттепелью.

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Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил о наступлении в Москве морозов до минус 11 градусов с 6 февраля. Он уточнил, что в начале следующей недели температура составит плюс 2–3 градуса, но уже в среду днем понизится до минус 5–7. В ночь на четверг в Москве термометр может опуститься до минус 11, по области до минус 13 градусов, отметил синоптик.

Теги: погода, морозы, Москва
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