Сенаторы оценили слова президента Эстонии о несбывшейся надежде на Россию

Вместо того чтобы искать точки соприкосновения с Россией, в Эстонии рубят сук, на котором сидят, заявил РБК член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так сенатор прокомментировал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Ранее в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine она заявила, что Россия — непредсказуемый сосед, представляющий угрозу для европейских стран. По словам политика, после распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, но эти надежды не сбылись.

«Смешно. Россия стала ведущей мировой державой, Путин занимает первую строчку среди ведущих мировых лидеров, такую оценку дает сам коллективный Запад, правда, скрипя зубами», — сказал РБК Клинцевич.

По его словам, Эстония давно стала страной-спойлером, которая в ближайшее время потеряет суверенитет, так как с 2020 года государству придется отдавать деньги, которые им предоставляют. «Народу нет — одни старики и дети, экономики нет, как и в других прибалтийских странах. И в ближайшее время наступит коллапс», — заявил сенатор.