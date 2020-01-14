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Сенаторы оценили слова президента Эстонии о несбывшейся надежде на Россию

Вместо того чтобы искать точки соприкосновения с Россией, в Эстонии рубят сук, на котором сидят, заявил РБК член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так сенатор прокомментировал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Ранее в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine она заявила, что Россия — непредсказуемый сосед, представляющий угрозу для европейских стран. По словам политика, после распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, но эти надежды не сбылись.

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«Смешно. Россия стала ведущей мировой державой, Путин занимает первую строчку среди ведущих мировых лидеров, такую оценку дает сам коллективный Запад, правда, скрипя зубами», — сказал РБК Клинцевич.

По его словам, Эстония давно стала страной-спойлером, которая в ближайшее время потеряет суверенитет, так как с 2020 года государству придется отдавать деньги, которые им предоставляют. «Народу нет — одни старики и дети, экономики нет, как и в других прибалтийских странах. И в ближайшее время наступит коллапс», — заявил сенатор.

В связи с этим Клинцевич заявил, что Эстонии следовало бы искать точки соприкосновения с Россией, «чтобы мы дали их промышленности работать». «Ну, наверное, у президента немного денег «наколочено», она уйдет, но что будет с народом и страной в ближайшие пять лет?» — добавил сенатор.

«У них не сбылись надежды на то, что Россия будет сателлитом группы ведущих западных держав, кем, по сути дела, сегодня является Эстония», — заявил РБК член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Василий Иконников. По его словам, Россия сейчас, в отличие от ряда прибалтийских государств, проводит независимый внешнеполитический курс.

«Когда свободные государства проводят независимую политику, а сателлиты говорят о каких-то несбывшихся надеждах — это неприемлемый взгляд для Российской Федерации, для государства с сильным военным потенциалом и экономикой», — добавил Иконников.

Теги: Совет Федерации, Эстония, Россия, новости РБК
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