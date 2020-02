«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные за десять лет песни на повторе

В декабре 2019 года «Яндекс.Музыка» назвала самых популярных исполнителей года. Ими стали певица Zivert с песней Life, а также Елена Темникова, Loboda, Maruv и Полина Гагарина. Самым популярным среди пользователей сервиса альбомом стал When We All Fall Asleep, Where Do We Go 17-летней исполнительницы Билли Айлиш — его прослушали более 8 млн человек.