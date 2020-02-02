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«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные за десять лет песни на повторе

«Яндекс.Музыка» установила, какие песни пользователи сервиса чаще всего слушали на повторе за последние десять лет. Сообщение сервиса поступило в РБК. В компании отметили, что исследование приурочено ко Дню сурка, который отмечается 2 февраля.

Согласно исследованию сервиса, самой повторяемой песней 2010 года стал трек Bad Romance исполнительницы Lady Gaga, в 2011 году — Love You Like a Love Song Селены Гомес, а в 2012-м — песня Нюши «Выше».

В 2013 году пользователи сервиса чаще всего слушали на повторе Wake Me Up исполнителя Avicii, а в 2014 — Prayer in C Робина Шульца. Фаворитами следующих трех лет стали песни российских исполнителей — «Самая-самая» Егора Крида, «Твои глаза» Светланы Loboda и «Тает лед» группы «Грибы».

В 2018-м наиболее повторяемой композицией стал «Морской шум» — обычный звук моря, а в 2019 году — трек RSAC группы NBA.

Рекорд среди пользователей сервиса «Яндекс.Музыка» установил житель Таганрога, который в 2019 году 1312 раз прослушал песню «Мало половин» Ольги Бузовой, отметили в пресс-службе.

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В декабре 2019 года «Яндекс.Музыка» назвала самых популярных исполнителей года. Ими стали певица Zivert с песней Life, а также Елена Темникова, Loboda, Maruv и Полина Гагарина. Самым популярным среди пользователей сервиса альбомом стал When We All Fall Asleep, Where Do We Go 17-летней исполнительницы Билли Айлиш — его прослушали более 8 млн человек.

Теги: музыка, повтор, «Яндекс.Музыка», День Сурка
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