«Яндекс.Музыка» назвала самых популярных исполнителей 2019 года

Самой прослушиваемой исполнительницей среди пользователей «Яндекс.Музыки» стала певица Zivert, а ее песня «Life» стала самой популярной. Это следует из сообщения сервиса, которое поступило в РБК. Также в числе самых популярных артистов среди пользователей сервиса — Елена Темникова, LOBODA, MARUV и Полина Гагарина, подсчитали в «Яндекс.Музыке».

Самым популярным альбомом в 2019 году среди пользователей сервиса стал When We All Fall Asleep, Where Do We Go 17-летней американской исполнительницы Билли Айлиш — его прослушали более 8 млн человек. Ее песня «Bad Guy» вошла в число трех самых популярных.

Второе место в рейтинге «Яндекс.Музыки» занял альбом «Твой первый диск — моя кассета» белорусского артиста Тимы Белорусских. Сразу три песни Тимы Белорусских вошли в топ-10 за 2019 год — «Незабудка» заняла второе место, «Витаминка» — пятое, а «Мокрые кроссы» — девятую строчку рейтинга.

Третьим по популярности альбомом на «Яндекс.Музыке» стал альбом группы Artik & Asti под названием «7 (Part 1)».