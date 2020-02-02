Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 300

Только за сутки в провинции Хубэй умерли 45 человек, общее число зараженных достигло 14380 человек

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В Китае жертвами нового коронавируса стали 304 человека, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение КНР.

За сутки скончались еще 45 человек, все они из провинции Хубэй — эпицентра вспышки нового вируса. Кроме того, за минувшие сутки были выявлены 2590 новых случаев заражения. Таким образом общее число заболевших по последним данным составляет 14380 человек.

В субботу Китай столкнулся с очередной порцией изоляции, в том числе и со стороны России. Власти распорядились временно приостановить безвизовые групповые турпоездки граждан КНР в Россию. Кроме того, решено пока не выдавать рабочие визы и прекратить выдачу приглашений на работу в России граждан Китая.

Кроме того распространение вируса привело к массовой эвакуации иностранных граждан из Китая. Уже около двух десятков стран зарегистрировали у себя случаи заражений новым вирусом. В основном это люди, которые недавно недавно посещали центральную провинцию Хубэй — эпицентр распространения коронавируса.