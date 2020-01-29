В Германии выявили еще три случая заражения коронавирусом

В Германии выявлены еще три случая заболевания коронавирусом. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения Баварии.

Пациенты также являются сотрудниками компании из городского округа Штарнберг, что и первый заболевший мужчина, с которым они ранее контактировали.

Пострадавшие были госпитализированы в мюнхенскую больницу, где находятся в изоляции под наблюдением специалистов. В настоящий момент врачи проверяют 40 человек, взаимодействующих с пациентами, на предмет наличия инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом в Германии был зафиксирован 28 января. Члены семьи заболевшего и люди, с которыми он тесно контактировал, были проинструктированы о мерах предосторожности, путях передачи вируса и его симптомах.