Помпео прилетел в Нур-Султан с рабочим визитом

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Нур-Султан, говорится в сообщении МИД Казахстана в Twitter.

В ходе своего визита он встретится с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

В Казахстан Помпео прибыл из Минска после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. Во время визита госсекретарь сообщил, что США в скором времени назначат посла в Минск, а также заявил о готовности Вашингтона обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%».

О планах посетить в ближайшее время Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Украину и Кипр Помпео сообщил в конце прошлого года. Он пояснил, что целью поездок станет «подтверждение приоритетов США в Европе и на юге Центральной Азии».