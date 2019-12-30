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Помпео анонсировал визиты на Украину и в Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в новом году посетит с визитом Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Украину и Кипр. Об этом он написал в Twitter.

Цель этих поездок — «подтвердить приоритеты США в Европе и на юге Центральной Азии», заявил Помпео.

3 января госсекретарь встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Вадимом Пристайко и главой Минобороны Андреем Загороднюком, а также поучаствует в церемонии возложения венков в память о погибших в Донбассе, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США. На следующий день он встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИДа страны Владимиром Макеем.

После визита в Минск 5 января Помпео посетит Нур-Султан, где проведет встречу с нынешним и бывшим президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел Мухтаром Бескенулы Тлеуберди. После этого госсекретарь встретится с лидерами Узбекистана и Кипра Шавкатом Мирзиёевым и Никосом Анастасиадисом, а также главами МИДов этих стран.

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Помпео приезжал с визитом в Россию в мае. В Сочи он встретился с президентом Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым. 10 декабря последний нанес ответный визит, встретившись в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом и госсекретарем. По словам Лаврова, переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания. Он сообщил Помпео, что сотрудничеству сторон мешает «волна подозрений, которая захлестнула Вашингтон».

Теги: Майк Помпео, визит, Украина
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