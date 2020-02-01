Минобороны раскрыло детали об эвакуации россиян из Китая самолетами ВКС

Эвакуацию россиян из Китая, которую начали из-за вспышки коронавируса, будут проводить пять самолетов ВКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

На борту каждого самолета будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии, у которых будут современные средства диагностики и необходимые медицинские препараты, уточнили в ведомстве.

Ранее приказ привлечь военные самолеты к эвакуации из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая дал президент Владимир Путин. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, самолеты начнут эвакуацию уже 1 февраля.

Первые случаи заболевания ранее неизвестным коронавирусом зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. После этого заболевание распространилось по стране и вышло за ее пределы. По последним данным, заразившиеся коронавирусом уже есть в 19 странах, в том числе в России. Общее число зараженных, по данным ВОЗ, составляет почти 10 тыс. человек.