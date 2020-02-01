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Ле Пен заявила о начале распада Евросоюза после Brexit

День выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) должен стать началом формирования Европы независимых государств. Об этом написала лидер французской партии «Национальное объединение» и евроскептик Марин Ле Пен на странице в Twitter. Британия официально покинула объединение в 23:00 по лондонскому времени 31 января (02:00 мск 1 февраля).

«Евросоюз войдет в историю как громкий провал», — отметила она.

Великобритания покинула Евросоюз после 47 лет пребывания в объединении
Политика

Выход Великобритании из ЕС — Brexit — состоялся спустя 3,5 года с момента референдума о членстве, который прошел летом 2016 года. Теперь Британия вступила в переходный период, который продлится 11 месяцев, до 31 декабря 2020 года. На протяжении этого времени стороны рассчитывают договориться о дальнейших отношениях, в том числе согласовать новый торговый режим.

Ле Пен последовательно выступает против Европейского союза, считая евро «обузой» для Франции. По ее словам, Ле Пен желает распада объединения, но предлагает создать аналогичную ЕС организацию. На съезде правых партий в декабре 2017 года Ле Пен заявила, что ее цель — «навязать союз европейских наций, что заменит этот ужасный Евросоюз».

Ле Пен объявила о планах участия в выборах президента Франции в 2022 году
Политика

В октябре 2019 года Ле Пен заявила о намерении участвовать в президентских выборах 2022 года во Франции. Она отметила, что только инициативы ее партии — «Национального объединения» — могут решить проблемы страны.

Теги: Марин Ле Пен, Brexit, ЕС
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