Глава французской националистической партии Национальный фронт Мари ле Пен заявила на съезде правых партий в Праге, что намерена «заменить» ЕС на «союз европейских наций». Об этом сообщает Le Monde.

Политик приветствовала появление ультраправых в правительстве Австрии, назвав это «историческим событием», так как одно из тех движений, что собрались в праге «приняты всерьез» в одном из европейских парламентов. Она выразила надежду, что выборы в Европарламент в 2019 году произведут переворот и позволят тем, кто выступает за «Европу наций» стать большинством в представительном органе. «Моя цель, наша цель-завоевать Европу. То есть стать большинством в Европе, чтобы смочь навязать союз европейских наций, что заменить этот ужасный Евросоюз», — сказала Ле Пен.

Она также пожелала победы президенту России Владимиру Птуину на выборах 2018 года. «Потому что мы думаем, что Россия и Франция должны улучшить свои дипломатические отношения», — объяснила Ле Пен.

О том, что ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) и Австрийская консервативная народная партия (ÖVP) сформируют коалиционное правительство стало известно 16 декабря.Таким образом, Австрия станет первой страной ЕС, где ультраправые находятся у власти. Восемь министров войдут в правительство от консерваторов, шесть — от ультраправых. на парламентских выборах, которые прошли 15 октября, ÖVP заняла первое, а FPÖ — третье место. Это стало возможным благодаря использованию ультраправыми миграционного кризиса в своей кампании.