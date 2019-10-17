Ле Пен объявила о планах участия в выборах президента Франции в 2022 году

Ле Пен объявила о планах участия в выборах президента Франции в 2022 году

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен будет баллотироваться в президенты на выборах 2022 года, если получит поддержку участников партии. Об этом она заявила в эфире радиостанции Europe1.

По ее словам, всю жизнь она хотела увидеть, как Франция «избавляется от собственного же зла». «Только предложения «Национального объединения» могут решить проблемы нашей страны, поэтому я возьму это на себя, если члены партии не примут иного решения», — сказала Ле Пен (цитата по газете Ouest-France).

Она добавила, что выдвигает свою кандидатуру, так как считает, что ей «хватит смелости» воплотить в жизнь предложения партии. Ле Пен при этом не исключает возможности поддержки любой другой кандидатуры.

На последних президентских выборах Ле Пен уступила нынешнему лидеру Франции Эмманюэлю Макрону, набрав 33,9% голосов во втором туре. Макрона поддержали 66,1% электората. В мае на выборах в Европарламент «Национальное объединение» получило 23,3% голосов, опередив на 0,9% движение Макрона «Вперед, Республика!». Фракция ультраправых, куда входит партия Ле Пен, однако, не получила руководящих постов в парламенте.