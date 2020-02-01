Власти Москвы ответили на данные о вопросах к школьникам о визитах в КНР

Некоторые школы в Москве самостоятельно решили запросить у родителей информацию о том, посещали ли их дети другие страны, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования. Так ведомство ответило на просьбу прокомментировать информацию о том, что московские учителя просят родителей сообщать, были ли их дети в Китае в период с 1 декабря.

В ведомстве заявили, что «в осенне-зимний период характерен рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом», что стандартно для этого сезона. Поэтому классные руководители, заботясь о здоровье детей, постоянно уточняют у родителей, почему их детей не было на занятиях, сообщили в департаменте.

Ведомство также указало, что «причин для беспокойства нет» и привело данные Роспотребнадзора, согласно которым в Москве не выявили превышения недельных эпидемических порогов среди населения.

О том, что у школьников стали запрашивать информацию о визитах в Китай, сообщило издание «Подъем». В материале также были опубликованы скриншоты сообщений из чатов в мессенджерах, где была изложена соответствующая просьба.