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Власти Москвы ответили на данные о вопросах к школьникам о визитах в КНР

Некоторые школы в Москве самостоятельно решили запросить у родителей информацию о том, посещали ли их дети другие страны, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования. Так ведомство ответило на просьбу прокомментировать информацию о том, что московские учителя просят родителей сообщать, были ли их дети в Китае в период с 1 декабря.

В ведомстве заявили, что «в осенне-зимний период характерен рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом», что стандартно для этого сезона. Поэтому классные руководители, заботясь о здоровье детей, постоянно уточняют у родителей, почему их детей не было на занятиях, сообщили в департаменте.

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Ведомство также указало, что «причин для беспокойства нет» и привело данные Роспотребнадзора, согласно которым в Москве не выявили превышения недельных эпидемических порогов среди населения.

О том, что у школьников стали запрашивать информацию о визитах в Китай, сообщило издание «Подъем». В материале также были опубликованы скриншоты сообщений из чатов в мессенджерах, где была изложена соответствующая просьба.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. По последним данным, заразились почти 12 тыс. человек, 259 погибли. Случаи заболевания выявили и за пределами КНР, в том числе два из них зафиксировали в России. Заболевание обнаружили у граждан Китая в Тюменской области и Забайкальском крае. С 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем, авиакомпаниям разрешили летать в эту страну в чартерном режиме. Минтранс при этом рекомендовал не ездить в Китай без крайней необходимости.

Теги: департамент образования, школа, Москва
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