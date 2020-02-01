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Стивен Кинг заявил об отказе от страницы в Facebook из-за фейков

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что удалил свою страницу в Facebook из-за политической дезинформации, распространяемой в социальной сети. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допускается в его политической рекламе», — сказал он.

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Писатель также отметил, что не уверен в способности соцсети защитить персональные данные пользователей.

В начале января Facebook ужесточила меры по борьбе с фейковыми видео в соцсети. Вице-президент компании Моника Бикерт рассказала, что соцсеть будет удалять отредактированные ролики, которые создают впечатление, будто человек сказал то, что на самом деле не говорил.

В конце января компания признала, что собирала информацию о действиях пользователей, даже если они не входили в аккаунт. В результате соцсеть ввела новую функцию, которая позволяет удалять персональные данные, которые могли бы быть доступны для компании.

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Помимо этого, пользователи американского штата Иллинойс обвинили Facebook в том, что компания незаконно собирает и хранит биометрические данные с помощью сервиса, помогающего автоматически отмечать людей на фотографиях. В результате Facebook достигла досудебного соглашения по иску жителей Иллинойса, по которому должна выплатить $550 млн.

Теги: Стивен Кинг, Facebook
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