Стивен Кинг заявил об отказе от страницы в Facebook из-за фейков

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что удалил свою страницу в Facebook из-за политической дезинформации, распространяемой в социальной сети. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допускается в его политической рекламе», — сказал он.

Писатель также отметил, что не уверен в способности соцсети защитить персональные данные пользователей.

В начале января Facebook ужесточила меры по борьбе с фейковыми видео в соцсети. Вице-президент компании Моника Бикерт рассказала, что соцсеть будет удалять отредактированные ролики, которые создают впечатление, будто человек сказал то, что на самом деле не говорил.