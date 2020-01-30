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Facebook выплатит $550 млн компенсации из-за технологии распознавания лиц

Соцсети придется выплачивать средства из-за сбора персональных данных пользователей. Компания отдаст $550 млн, чтобы прекратить судебное разбирательство по сервису, отмечающему людей на фотографиях
Фото: Samrang Pring / Reuters

Facebook достигла досудебного соглашения в связи с иском от пользователей из американского штата Иллинойс, которые обвинили компанию в незаконном сборе и хранении биометрических данных, говорится в сообщении юридической компании Edelson. Как передает Reuters, соцсеть выплатит по соглашению $550 млн.

Причиной иска стал сервис Tag Suggestions, который помогал автоматически отмечать людей на загруженных фотографиях. Иск был подан в 2015 году. Как пишет The New York Times, группа пользователей из Иллинойса обвинила компанию в том, что она нарушает закон штата о приватности, собирая данные людей без их согласия и не предупреждая о том, сколько они будут храниться. Facebook не согласилась с предъявленными ей обвинениями.

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Информация о заключении досудебного соглашения по иску в Иллинойсе появилась в квартальном финансовом отчете компании. Дэвид Венер, финансовый директор Facebook, отметил, что выплата компенсации привела к серьезному росту общих и административных расходов компании, которые подскочили сразу на 87% с прошлого года.

«Мы решили достичь соглашения, руководствуясь интересами сообщества и наших акционеров, стремившихся оставить эту ситуацию в прошлом», — цитирует издание слова официального представителя компании.

Facebook ранее пострадала от скандала с утечкой данных, связанных с британской компанией Cambridge Analitica. Эта компания, работая с предвыборной командой Дональда Трампа, с 2015 по 2016 год получила доступ к информации о 87 млн человек без их ведома, собирала данные и анализировала активность этих пользователей. Это помогло подбору подходящей политической рекламы. Скандал привел к многочисленным штрафам в разных странах. В 2019 году в США компанию оштрафовали на $5 млрд за небрежное обращение с персональными данными.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Facebook, распознавание лиц, компенсация, США
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