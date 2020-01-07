Facebook ужесточил меры по борьбе с поддельными видео

Социальная сеть будет удалять посты, в которых размещены видеозаписи, отредактированные таким образом, чтобы создать впечатление, будто запечатленный на видео человек сказал то, чего на самом деле не говорил

Фото: Johanna Geron/Reuters

Руководство Facebook объявило об ужесточении мер борьбы с размещением в социальной сети «фейковых» видео, целью создания которых является манипуляция общественными взглядами и введение в заблуждение.

«Хотя такие видео пока еще довольно редки в интернете, они представляют значительную опасность для нашей отрасли и общества, так как их используют все активнее», — пояснила вице-президент Facebook Inc. Моника Бикерт.

По ее словам, в соответствии с обновленной политикой социальной сети удаляться будут, в частности, реальные видео, отредактированные не очевидным для среднего пользователя способом для того, чтобы у зрителей создалось впечатление, будто запечатленный на видео человек «сказал то, чего на самом деле не говорил».

Кроме того, удаляться будут так называемые deepfakes, то есть видео, созданные с применением технологий искусственного интеллекта и нейросетей, благодаря чему лицо одного человека на видео можно заменить другим так, что заметить это будет практически невозможно.

При этом удаляться не будут пародийные или сатирические видео, созданные без целей манипуляции кем-либо, а также видео, отредактированные исключительно для того, чтобы исключить ненужные слова или изменить порядок слов.