Facebook позволил своим пользователям скрывать от частную информацию

Компания признала, что даже без входа в аккаунт она собирала информацию о действиях клиентов. Объяснялось все это необходимостью «персонализации контента»

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Компания Facebook ввела новую функцию «действия вне Facebook», которая позволяет удалять данные, которые могли бы быть доступны для социальной сети. В официальном сообщении компании официально признано, что она действительно собирала информацию о пользователе устройства даже в том случае, если он не заходил в свой аккаунт.

В Facebook объяснили, что сама функция была нужна для персонализации контента и таргетированной рекламы. Нажатие кнопки «действия вне Facebook» позволяют удалять данные о посещении различных сайтов и приложений, которые при помощи определенного трекера пересылают данные в соцсеть.

Как отмечает Washington Post, на самом деле новая кнопка в Facebook напоминает функцию «удалить историю» в веб-браузере. Можно удалить всю старую информацию, однако это не помешает социальной сети вновь начать сбор данных.

При этом издание отмечает, что глава Facebook Марк Цукерберг уже много раз извинялся за незаконный сбор информации о пользователях, однако его компания продолжает этим заниматься, собирая данные о частной жизни граждан.

В марте 2018 года Facebook оказалась в центре крупного скандала, когда выяснилось, что данные миллионов пользователей соцсети использовались компанией Cambridge Analytica, занимавшейся продвижением кандидатов на выборах в различных странах мира. Тогда Цукерберг признал ошибку, а Facebook в результате пришлось заплатить штраф в Великобритании в размере 500 тысяч фунтов стерлингов.