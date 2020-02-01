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Вирус из Китая ,  
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Россиян начали эвакуировать из Китая через пункты пропуска в Приморье

В Приморском крае с 1 февраля начали эвакуировать россиян из Китая в связи с новым коронавирусом. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель регионального правительства.

«Первый автобус вышел», — сказал собеседник агентства.

На сайте правительства Приморья сообщается, что вывоз граждан России проведут через три автомобильных пункта пропуска. Пункт Пограничный открыли с 1 по 3 февраля, Красино будет работать 1 и 3 февраля, а Полтавка — 1 февраля.

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Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса возникла в Китае в декабре 2019 года. Случаи заболевания также выявили в Японии, Таиланде, Сингапуре, Великобритании, США, Германии, Франции и других государствах. По последним данным, заразились почти 12 тыс. человек, 259 погибли.

В конце января первые два случая заражения новым коронавирусом зафиксировали в России. Заболевание обнаружили у граждан Китая в Тюменской области и Забайкальском крае.

Власти также решили эвакуировать россиян из китайского города Ухань, где впервые выявили вспышку коронавируса, и из провинции Хубэй. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, там находятся 314 граждан России.

Теги: Приморский край, коронавирус, туристы
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