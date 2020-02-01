Россиян начали эвакуировать из Китая через пункты пропуска в Приморье

В Приморском крае с 1 февраля начали эвакуировать россиян из Китая в связи с новым коронавирусом. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель регионального правительства.

«Первый автобус вышел», — сказал собеседник агентства.

На сайте правительства Приморья сообщается, что вывоз граждан России проведут через три автомобильных пункта пропуска. Пункт Пограничный открыли с 1 по 3 февраля, Красино будет работать 1 и 3 февраля, а Полтавка — 1 февраля.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса возникла в Китае в декабре 2019 года. Случаи заболевания также выявили в Японии, Таиланде, Сингапуре, Великобритании, США, Германии, Франции и других государствах. По последним данным, заразились почти 12 тыс. человек, 259 погибли.