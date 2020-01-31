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Вирус из Китая ,  
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Голикова назвала число россиян в китайском Ухане

В настоящий момент в китайском городе Ухань, закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, находится 300 граждан России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Всего в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, находится 341 россиянин. Правительство России начинает эвакуацию этих людей. Им будет предоставлен выбор — остаться в Китае или вернуться на родину.

Те, кто решит вернуться, будут помещены в карантин на 14 дней. При перелете из КНР российских граждан будут сопровождать сотрудники Роспотребнадзора, пояснила вице-премьер.

Как живет город Ухань после закрытия из-за коронавируса. Фоторепортаж
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Голикова также заявила, что в России выявлены первые два случая заболевания коронавирусом. Заразившиеся — граждане Китая. Они находились в Тюменской области и Забайкалье. Сейчас пациенты изолированы, находятся под наблюдением и получают необходимую медицинскую помощь.

Правительство России вскоре выпустит постановление о запрете на выдачу рабочих виз гражданам Китая. Авиасообщение между странами также будет прервано с полуночи 1 февраля. Выполнять полеты между Москвой и Пекином, Гонконгом, Гуанчжоу и Шанхаем будут только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании, все рейсы из КНР будут принимать в отдельном терминале Шереметьево.

По последним данным Нацкомиссии по здравоохранению Китая, в стране уже 9692 заболевших коронавирусом 2019-nCoV и 213 погибших от осложнений.

Чтобы предотвратить распространение болезни, власти Китая полностью закрыли выезд из Уханя и ограничили въезд в него 22 января. В городе проживают более 11 млн человек, а всего в провинции Хубэй 58 млн человек. После этого мэр Уханя подал в отставку, мотивировав это тем, что информация о распространении вируса не была обнародована городскими властями вовремя.

Теги: Татьяна Голикова, коронавирус, Китай, россияне
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