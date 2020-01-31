Голикова назвала число россиян в китайском Ухане

В настоящий момент в китайском городе Ухань, закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, находится 300 граждан России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Всего в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, находится 341 россиянин. Правительство России начинает эвакуацию этих людей. Им будет предоставлен выбор — остаться в Китае или вернуться на родину.

Те, кто решит вернуться, будут помещены в карантин на 14 дней. При перелете из КНР российских граждан будут сопровождать сотрудники Роспотребнадзора, пояснила вице-премьер.

Голикова также заявила, что в России выявлены первые два случая заболевания коронавирусом. Заразившиеся — граждане Китая. Они находились в Тюменской области и Забайкалье. Сейчас пациенты изолированы, находятся под наблюдением и получают необходимую медицинскую помощь.