Приморье получило экспресс-тесты для диагностики китайского вируса

Приморский край получил тест-системы, которые позволяют оперативно диагностировать коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается в сообщении, Приморье получило экспресс-системы в числе первых 15 регионов России. Тесты были разработаны Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, экспресс-тесты уже были опробованы на гражданах с признаками респираторных заболеваний, въезжавших в страну.

«Все выявленные пациенты — это взрослые, они были изолированы, помещены в стационар в боксированные палаты и полностью обследованы. У данных граждан наличие опасного вируса не подтвердилось», — рассказала Детковская.