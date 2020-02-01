Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Такое мнение в беседе с агентством «РИА Новости» выразил композитор и продюсер Игорь Крутой.

«Саша Панайотов, я думаю», — сказал Крутой, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять Россию на следующем «Евровидении».

По мнению композитора, руководство «Первого канала» на 90% приняло окончательное решение относительно решения отправить певца для участия в конкурсе.

Ранее о своем намерении выступить на конкурсе с англоязычной песней заявила телеведущая и певица Ольга Бузова.