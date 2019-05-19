Лазарев назвал третье место на «Евровидении» хорошим результатом

Певец Сергей Лазарев, который представлял Россию на «Евровидении-2019», считает третье место в музыкальном конкурсе хорошим результатом. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я очень надеюсь, что вы получили удовольствие от «Евровидения», — заявил артист. — Такая стабильность получилась у нас: второй раз — третье место».

Он отметил, что «было очень тяжело выступать с балладой». Кроме того, по словам российского исполнителя, у него были серьезные конкуренты.

Лазарев, который представил песню Scream, набрал по итогам голосования профессионального жюри и зрителей 369 баллов.