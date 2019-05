Лазарев назвал третье место на «Евровидении» хорошим результатом

Победителем музыкального конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, набравший 492 балла. Второе место с 465 баллами занял представляющий Италию Алессандро Махмуд.

Сергей Лазарев представляет Россию на «Евровидении» второй раз: в 2016 году он выступал с песней «You Are the Only One» и также занял третье место. Отвечая на вопрос ТАСС, певец отметил, что готов выступить от страны и в третий раз, если его выберут.