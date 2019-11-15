Бузова заявила о планах поучаствовать в «Евровидении-2020»

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует выступить на музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает издание «Телепрограмма».

Издание отмечает, что певица сделала заявление на концерте в Москве. «Следующую песню на английском я спою на «Евровидении», — сказала она перед исполнением одной из композиций.

«Комсомольская правда» пишет, что Бузова спела англоязычную версию песни «Мало половин» («Not Enough For Me»).

«Евровидение-2020» пройдет в нидерландском городе Роттердам. В 2019 году в конкурсе в Тель-Авиве победил голландский певец Дункан Лоуренс. Второе место занял представитель Италии Алессандро Махмуд, а на третьем оказался россиянин Сергей Лазарев.