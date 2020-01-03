Экзамен для Зеленского: что ждет Украину в 2020 году

Похоже, что лучшее, на что может рассчитывать Донбасс в новом году, — это замораживание конфликта, разведение войск еще на нескольких участках, но не по всей линии соприкосновения, снижение до минимума числа взаимных обстрелов и продолжение переговоров.

Искушение газом

Зато есть явный прогресс в отношениях с Россией на другом направлении — газовом. «Газпром» и «Нафтогаз» договорились об урегулировании взаимных судебных претензий и новом контракте о транзите газа сроком на пять лет. Предусматривают договоренности и возможность возобновления прямых поставок российского газа, которые прекратились еще в 2015 году. В украинском обществе уже вовсю кипят страсти. «Это газовая игла… это вопрос национальной безопасности», — заявил экс-президент Порошенко.

В 2020 году перед Зеленским может встать выбор: либо согласиться на поставку российского газа по выгодному тарифу и попасть в определенную экономическую, а в перспективе и политическую зависимость от «государства-агрессора», либо твердо продолжать линию на закупку топлива в Европе по реверсу, что означает более высокие цены для промышленности и населения. Оппозиция к тому же опасается, что власть разрешит заключать прямые контракты на поставки российского газа крупным украинским компаниям, то есть олигархам, от которых Москва, мол, может добиться лояльности в обмен на скидки.

Земля на продажу

А вот самой опасной для рейтинга президента в наступающем году может оказаться земельная реформа. По данным Киевского международного института социологии, 59% граждан Украины против продажи сельскохозяйственной земли, «за» — всего 22%. К одобренному Верховной радой в первом чтении законопроекту о рынке земли поступило 2,5 тыс. поправок. Поэтому, по словам руководителя парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давида Арахамия, окончательно закон может быть принят не раньше февраля. Самые жесткие дебаты ведутся вокруг запрета покупать землю иностранцам и ограничения максимальной площади земли на одного владельца.

Как бы ни сложилась судьба поправок, принципиальное политическое решение об отмене многолетнего моратория на продажу сельхозугодий уже принято. Очевидно, что в условиях недореформированного местного самоуправления и слабой судебной системы открытие земельного рынка может привести к многочисленным нарушениям и злоупотреблениям. И ответственность за это в глазах простых украинцев ляжет лично на президента, продвигающего отмену моратория, несмотря на несогласие своего базового электората.

И снова выборы

Наступающий год вновь станет для Украины годом выборов, на этот раз местных. Органы власти областного уровня здесь тоже относятся к местным, поэтому переизбираться будут все — кроме президента и Верховной рады. В декабре она второй раз за год приняла Избирательный кодекс: предыдущий вариант, одобренный депутатами еще прежнего созыва, был возвращен в Раду президентом Зеленским.

Впрочем, нет никакой уверенности, что до осени (выборы должны пройти в конце октября) не придется менять правила голосования снова. В декабре в Раду поступил президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти. Сама децентрализация проводится с 2014 года и считается самой успешной реформой времен Порошенко. Однако довести ее до конца не удавалось из-за отсутствия у партии власти в Раде квалифицированного большинства в 300 голосов, необходимых для конституционных изменений.

Теперь собрать необходимые голоса вполне реально, и президент рассчитывает выбрать местные органы власти уже с новыми, расширенными полномочиями, причем по всей территории Украины, включая ныне неподконтрольные Киеву отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Однако возможность проведения выборов в ОРДЛО представляется иллюзорной. Кроме того, даже если «сепаратисты» согласились бы провести выборы по украинским законам, «Слуга народа» не получила бы в ОРДЛО большинства, как не получила его и в «украинской» части Донбасса по итогам парламентских выборов 2019-го, уступив откровенно пророссийской «Оппозиционной платформе — За жизнь» во главе с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Да и в других регионах победа «Слуги народа» осенью 2020-го вовсе не представляется неизбежной. Многочисленные скандалы в парламентской фракции, противоречивые результаты работы однопартийного правительства, критика в адрес Зеленского с разных сторон подрывают поддержку партии власти.

Неудивительно, что все чаще на Украине обсуждаются и более радикальные сценарии на 2020 год: отставка кабинета Алексея Гончарука или даже досрочный роспуск Верховной рады. Вероятность их реализации пока невысока. В то же время нет сомнений, что после победоносного уходящего года год наступающий станет для Владимира Зеленского временем серьезных испытаний.