Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 12:05
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме Общество, 23:09 Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника Общество, 22:42 В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе Общество, 22:38 Блокадников из Керчи после скандала с чиновниками отправят в санаторий Общество, 22:29 Замначальника управления угрозыска МВД арестовали по делу о взятке Общество, 22:25 Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть Экономика, 22:15 На границе ЕАЭС обяжут объяснить происхождение сумм свыше $100 тыс. Финансы, 22:07 МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России Политика, 22:05 Сенаторы оценили поправки в КоАП о штрафах за превышение скорости Общество, 21:50 Польша подписала контракт на покупку 32 самолетов F-35 у США Политика, 21:46 Последствия обрушения спорткомплекса в Петербурге. Фоторепортаж Общество, 21:46  В Швеции выявили первого заразившегося коронавирусом Общество, 21:29 «Локомотив» отверг новое предложение «Милана» на €18 млн за Миранчука Спорт, 21:26 Двое на внедорожнике попытались прорваться к резиденции Трампа во Флориде Общество, 21:18
Общество ,  
0 

Сенаторы оценили поправки в КоАП о штрафах за превышение скорости

Ужесточение штрафов за нарушение ПДД, которое подразумевается поправками в Кодекс об административных правонарушениях, является чрезмерным. Об этом РБК заявил сенатор Франц Клинцевич.

По его словам, сначала он поддержал предложенные Минюстом изменения в КоАП. Но потом провел встречу с людьми, которые отнеслись к этому по-другому. «Они сказали, что жизнь сейчас не самая легкая, а суммы эти чрезмерны. И я совсем по-другому посмотрел на это. Сейчас я понял, что дал оценку этому законопроекту, не до конца осознавая, как его воспринимают люди», — сказал Клинцевич.

Он не исключил также, что повышение штрафов за нарушение ПДД приведет к росту коррупции среди сотрудников ГИБДД.

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников в беседе с РБК сообщил, что поправки не приведут к желаемому эффекту.

«Повышение штрафов приносит некоторый эффект, но до определенного предела. Мне кажется, мы сейчас подошли к такому пределу, когда повышение нагрузки будет неэффективно», — заявил он.

По мнению Иконникова, любое усиление штрафных мер не вызывает одобрения у населения.

«В большей степени это вызывает протест. При текущем снижении уровня жизни людей они считают каждую копейку. Тут все лежит в экономической плоскости, и население будет смотреть на ужесточение штрафов как на очередную попытку залезть себе в карман», — сказал сенатор.

30 января Минюст опубликовал новый проект КоАП, который предусматривает ряд изменений, в том числе увеличение размеров штрафов за превышение скорости.

В частности, наказание за превышение скорости на 20–40 км/ч должно увеличиться с 500 до 3 тыс. руб. Штраф за превышение разрешенной скорости на 40–60 км/ч увеличится до 4 тыс. руб. (сейчас 1–1,5 тыс. руб.).

В «Единой России» заявили, что не намерены поддерживать законопроект. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак сказал, что усиление репрессивных механизмов противоречит посланию президента Владимира Путина.

Теги: поправки в КоАП, сенаторы, штрафы, новости РБК
Материалы по теме
В Минюсте назвали МВД автором предложений о повышении штрафов
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости
Общество
Минюст предложил продлить срок давности для административных дел
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter