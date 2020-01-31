Сенаторы оценили поправки в КоАП о штрафах за превышение скорости
Ужесточение штрафов за нарушение ПДД, которое подразумевается поправками в Кодекс об административных правонарушениях, является чрезмерным. Об этом РБК заявил сенатор Франц Клинцевич.
По его словам, сначала он поддержал предложенные Минюстом изменения в КоАП. Но потом провел встречу с людьми, которые отнеслись к этому по-другому. «Они сказали, что жизнь сейчас не самая легкая, а суммы эти чрезмерны. И я совсем по-другому посмотрел на это. Сейчас я понял, что дал оценку этому законопроекту, не до конца осознавая, как его воспринимают люди», — сказал Клинцевич.
Он не исключил также, что повышение штрафов за нарушение ПДД приведет к росту коррупции среди сотрудников ГИБДД.
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников в беседе с РБК сообщил, что поправки не приведут к желаемому эффекту.
«Повышение штрафов приносит некоторый эффект, но до определенного предела. Мне кажется, мы сейчас подошли к такому пределу, когда повышение нагрузки будет неэффективно», — заявил он.