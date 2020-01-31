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Вирус из Китая ,  
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ВОЗ засекретила работу эксперта из России по коронавирусу

Посвященная китайскому коронавирусу работа Владимира Дубянского из Ставропольского противочумного института засекречена. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на научный центр.

В сообщении говорится, что Дубянский заведует отделом эпизоотологического мониторинга и прогнозирования института и является единственным российским экспертом, который работает в Чрезвычайном комитете исполнения международных медико-санитарных правил в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

Его деятельность во Всемирной организации здравоохранения, как и вся работа комитета в целом, конфиденциальна.

30 января ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку инфекции, вызванной вирусом из Китая, чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Объявление ЧС призвано помочь странам со слабым здравоохранением.

В организации, однако, не усмотрели причин для ввода ограничений на перевозку товаров и путешествия. В ВОЗ отметили, что у каждого государства есть суверенное право применять меры по защите своих граждан.

По последним данным китайских властей, коронавирус подтвержден у более чем 9,8 тыс. человек в стране. 213 заболевших умерли от осложнений.

Теги: коронавирус, ВОЗ, Россия, эксперт
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