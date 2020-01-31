Обладателей вида на жительство при въезде из КНР отправят на карантин

Граждане Китая с видом на жительство в России, а также граждане Белоруссии, у которых есть такой документ, будут проходить карантин при въезде в Россию через пункты пропуска на Дальнем Востоке, где было ограничено сообщение. Об этом рассказала вице-премьер, председатель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

«Граждане КНР, а также граждане Республики Беларусь, которые хотят в этих пунктах пересечь российскую границу, будут пропускаться, но помещаться под карантин», — сказала она.

По распоряжению правительства России 16 пропускных пунктов на российско-китайской границе на Дальнем Востоке закроют с полуночи по местному времени 31 января. В список вошли автомобильные и железнодорожные пункты.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По данным ВОЗ, число заболевших превысило 7,8 тыс. человек. В то же время Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 9692 подтвержденных случаях в стране (более 9,8 тыс. человек в мире). Умерли от осложнений, вызываемых вирусом, 213 человек.