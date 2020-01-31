Власти Забайкалья сообщили о состоянии зараженного коронавирусом

Состояние гражданина КНР, госпитализированного с коронавирусом в Забайкалье, удовлетворительное, сообщили РБК в пресс-службе правительства края.



«Заболевание протекает в легкой клинической форме, на 31 января состояние удовлетворительное, жалоб нет. Организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции», — заявили в пресс-службе.

Гражданин КНР был госпитализирован сразу после пересечения границы России и КНР. Также были госпитализированы лица, близко контактировавшие с инфицированным.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о выявлении на территории России первых двух подтвержденных носителей 2019-nCoV. Это граждане Китая, которые были госпитализированы в Тюменской области и Забайкальском крае.

Занятия в тюменских школах были приостановлены. Кроме того, власти отменят массовые мероприятия и введут жесткий контроль в публичных зонах.