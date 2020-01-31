В Забайкалье закрыли школы и ограничат массовые мероприятия

Железнодорожный вокзал города Чита (Фото: Vladimir / flickr.com)

Занятия в школах в Забайкалье прекращены с 31 января из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Законодательного собрания Забайкальского края Алексея Бутыльского.

Также будут ограничены массовые мероприятия и введен жесткий контроль в местах скопления людей, рассказал Бутыльский. Он напомнил, что в регионе закрыли границу с Китаем.

«Мы все чувствуем настороженность, у нас работает штаб, все заинтересованные стороны — Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, таможня», — отметил он.

Ранее, передает ТАСС, в пресс-службе городского комитета образования Читы рассказали, что во всех школах приостановлены занятия из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для учащихся организуют дистанционное обучение.