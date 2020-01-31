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Роструд начал проверку после взрыва на заводе в Мценске

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) инициировала проверку после взрыва на заводе в городе Мценск в Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На место происшествия выехали руководитель территориального органа Роструда и начальник управления государственного надзора в сфере труда Роструда Егор Иванов.

«В настоящее время Роструд устанавливает, находились ли погибшие и пострадавшие при исполнении трудовых обязанностей», — говорится в сообщении.

По словам руководителя Роструда Михаила Иванкова, будет организована комиссия по расследованию несчастного случая, а также проверка ООО «Завод профессионального оборудования».

В Сети опубликовали видео с места взрыва на территории завода в Мценске
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Взрыв на заводе в Мценске произошел утром 31 января. При проведении работ в ангаре на площади 80 кв. м взорвалась газовоздушная смесь, из-за чего частично обрушились конструкции помещения и кровля. Пять человек погибли, еще трое пострадали. В больнице сообщили, что среди жертв взрыва есть граждане Турции, посольство Турции в России сообщило, что будет проверять эту информацию. На момент инцидента завод не работал, там проводился монтаж оборудования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги: Роструд, Орловская область, проверка, взрыв
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