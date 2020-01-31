Роструд начал проверку после взрыва на заводе в Мценске

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) инициировала проверку после взрыва на заводе в городе Мценск в Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На место происшествия выехали руководитель территориального органа Роструда и начальник управления государственного надзора в сфере труда Роструда Егор Иванов.

«В настоящее время Роструд устанавливает, находились ли погибшие и пострадавшие при исполнении трудовых обязанностей», — говорится в сообщении.

По словам руководителя Роструда Михаила Иванкова, будет организована комиссия по расследованию несчастного случая, а также проверка ООО «Завод профессионального оборудования».