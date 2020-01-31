Посольство Турции начало проверку данных о гибели своих граждан в Мценске

Посольство Турции начало проверять информацию о гибели пяти своих граждан при взрыве на заводе в Мценске в Орловской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

«Посольство уточняет данные», — заявил представитель посольства.

РБК направил запрос в пресс-службу диппредставительства Турции в России.

Советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев сообщил ТАСС, что работавшие на предприятии граждане Турции работали официально и занимались настройкой оборудования.