В Сети опубликовали видео с места взрыва на территории завода в Мценске

В Сети появились фотографии и видео взрыва на заводе в Мценске, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.

Кадры появились в местных сообществах во «ВКонтакте». На них видны разрушения в строящемся на территории завода здании, появившиеся в результате взрыва.

Взрыв на территории компании ООО «Завод профессионального оборудования» в Мценске произошел 31 января. Из-за хлопка газовоздушной смеси в ангаре площадью 80 кв. м частично обрушилась кровля, а также разрушились конструкции. По данным приемного отделения Мценской районной больницы, пострадавшие — граждане Турции, также один гражданин этой страны есть среди погибших.

В правительстве Орловской области уточнили, что взрыв произошел во время проведения работ в одном из помещений завода.