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Общество ,  
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В Сети опубликовали видео с места взрыва на территории завода в Мценске

В Сети появились фотографии и видео взрыва на заводе в Мценске, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.

Кадры появились в местных сообществах во «ВКонтакте». На них видны разрушения в строящемся на территории завода здании, появившиеся в результате взрыва.

Взрыв на территории компании ООО «Завод профессионального оборудования» в Мценске произошел 31 января. Из-за хлопка газовоздушной смеси в ангаре площадью 80 кв. м частично обрушилась кровля, а также разрушились конструкции. По данным приемного отделения Мценской районной больницы, пострадавшие — граждане Турции, также один гражданин этой страны есть среди погибших.

В правительстве Орловской области уточнили, что взрыв произошел во время проведения работ в одном из помещений завода.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги: завод, взрыв, видео
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