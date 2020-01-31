Взрыв на заводе в Мценске произошел при проведении работ

Фото: МЧС России по Орловской области

Взрыв на заводе в Мценске в Орловской области произошел во время проведения работ в одном из помещений завода. Об этом сообщается на портале правительства Орловской области.

«Было установлено, что при проведении работ произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», — утверждается в сообщении.

Власти также уточнили о том, что в момент взрыва предприятие еще не приступило к работе, а только монтировало оборудование. «Я принял решение о создании комиссии по оказанию медицинской и социальной помощи пострадавшим и семьям погибших», — сказал губернатор региона Андрей Клычков.

Инцидент произошел на территории компании ООО «Завод профессионального оборудования», который выпускает металлические двери и окна. Из-за хлопка газовоздушной смеси в ангаре площадью 80 кв. м частично обрушилась кровля, а также разрушились конструкции.

В результате взрыва погибли пять человек, еще трое пострадали. Ранее сообщалось о двух пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3, ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).