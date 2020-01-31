Январь в Москве стал самым теплым за все 140 лет метеонаблюдений

Фото: АГН «Москва»

Средняя температура в январе превышала норму на 9,2 градуса, что стало максимальным значением за 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Об этом РБК сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Так, в этом году средняя температура января составляла 0,1 градуса выше нуля. Ранее самым теплым январем за историю метеонаблюдений считался январь 2007 года — тогда средняя температура месяца составляла минус 1,7 градуса.

Во все дни первого месяца 2020 года, кроме 23 января, синоптики фиксировали превышение нормы (23 января температура воздуха в столице соответствовала норме). Самые большие по величине природные аномалии пришлись на период с 11-го по 22 января — плюс 10–12 градусов, рассказала Позднякова.

В то же время по итогам месяца осадков выпало больше нормы, однако они выпадали в виде дождя и мокрого снега, а снежный покров в городе не раз исчезал. В конце месяца его высота в целом не превышала 8–10 см.