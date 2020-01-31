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Синоптики анонсировали избыток осадков в ряде регионов России в феврале

Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

Количество осадков превысит норму в феврале на юго-востоке европейской части России. Об этом РБК сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Кроме того, избыток осадков прогнозируется в Забайкалье, на юге Красноярского края, в Тыве, Бурятии, Иркутской области», — добавил он.

В то же время на европейской территории России в следующем месяце снега выпадет около нормы.

По словам Вильфанда, в Якутии и на севере Красноярского края, напротив, ожидается дефицит осадков. Синоптик отметил, что в феврале норма осадков небольшая, поскольку этот месяц наряду с мартом считается самым сухим месяцем в году.

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Он рассказал, что по температурному фону февраль будет холоднее января, что бывает нечасто. Так, в центре европейской части России возможны понижения температуры до минус 10–13 градусов.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала, что в феврале в столице будет достаточно снега, чтобы кататься на лыжах и санках.

Теги: Россия, погода, осадки, новости РБК, Роман Вильфанд
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