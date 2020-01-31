Синоптики анонсировали избыток осадков в ряде регионов России в феврале

Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

Количество осадков превысит норму в феврале на юго-востоке европейской части России. Об этом РБК сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Кроме того, избыток осадков прогнозируется в Забайкалье, на юге Красноярского края, в Тыве, Бурятии, Иркутской области», — добавил он.

В то же время на европейской территории России в следующем месяце снега выпадет около нормы.

По словам Вильфанда, в Якутии и на севере Красноярского края, напротив, ожидается дефицит осадков. Синоптик отметил, что в феврале норма осадков небольшая, поскольку этот месяц наряду с мартом считается самым сухим месяцем в году.