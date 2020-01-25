Синоптики оценили шансы зимы «отыграться» в феврале

По прогнозам синоптиков, вплоть до начала февраля ситуация с погодой на большей части России кардинально не изменится. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос». «Главный вопрос — не отыграется ли зима в последующие месяцы?» — указано в сообщении.

В феврале ожидается не по сезону теплая погода с температурой в среднем на 2–4 градуса выше климатической нормы. В средних широтах Сибири и на западе Русской равнины отклонения от нормы могут быть еще больше. В Москве в начале месяца ожидается небольшое похолодание, но затем вернутся оттепели, и температурный режим будет соответствовать норме, характерной для конца марта. Небольшое похолодание (при сохранении температуры выше нормы) можно ждать в середине месяца. «А вот завершится зима очередным мощным потеплением», — отметили синоптики. Холоднее обычного в феврале может быть лишь на северо-востоке страны. Температура там может оказаться на 2 градуса ниже нормы.

В центре «Фобос» также отметили, что январь 2020 года «уверенно идет к званию самого теплого за 200 лет метеорологической истории России». В Москве, Санкт-Петербурге, Твери и других городах средняя температура месяца держится в пределах положительных значений, что не только почти на 10 градусов превышает норму января, но и на 3–4 градуса теплее, чем обычно бывает в марте.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал морозную погоду в феврале. По его словам, температура может опускаться до минус 10 градусов.