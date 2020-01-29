Синоптик пообещала москвичам подходящую для лыж и санок погоду в феврале

Очень велика вероятность того, что в феврале будет достаточно снега, чтобы кататься на лыжах и санках, заявила РБК главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, февраль, скорее всего, будет холоднее января и осадки будут выпадать в виде снега. Начиная «со второй пятидневки» месяца ожидается устойчиво отрицательная температура. Синоптик напомнила, что уже сейчас в столице выпало около 5–7 см снега.

«Даже, наверное, ледяной покров на водоемах и прудах будет достаточным для того, чтобы рыбаки безопасно проводили на них свое время», — добавила Позднякова.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода в феврале в России окажется холоднее, чем в январе, хотя наступающий месяц и не будет «суперхолодным». Он также говорил, что погода в следующем месяце будет морозной и столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.