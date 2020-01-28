Мэр Уханя уйдет в отставку

Мэр китайского Уханя Чжоу Сяньван сообщил о своем намерении подать в отставку в знак признания вины перед жителями города. Об этом сообщает Caixin Global со ссылкой на Центральное китайское телевидение (CCTV).

Чжоу Сяньван признал, что информация о распространении коронавируса не была своевременно обнародована. Уйти в отставку он предложил из-за принятого ранее решения ограничить выезд из города.

Комментарий мэра Уханя стал первым ответом местных властей на призывы со стороны населения привлечь чиновников к ответственности за бездействие на ранних стадиях распространения заболевания, отмечает Caixin Global.

22 января власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где в конце декабря началась вспышка коронавируса. Авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города временно приостановлены. При этом Ухань — самый крупный город Центрального Китая, его население превышает 11 млн человек.