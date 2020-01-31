Россия закрыла границу с Монголией для граждан Китая из-за коронавируса

Россия ограничивает пересечение границы с Монголией для граждан КНР из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает «РИА Новости».

«На основе информации нашей пограничной службы мы ограничиваем пересечение для граждан КНР монгольской границы с Россией», — сказала она по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса.

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В России выявили первые два случая заражения новым видом коронавируса: в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба заразившихся — граждане Китая. После этого вице-премьер объявила об эвакуации россиян из провинции Хубэй, откуда начал распространяться новый вирус.

Она также сообщила о том, что правительство намерено запретить выдачу рабочих виз гражданам Китая и ограничить авиасообщение с этой страной. Исключение составят регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярные рейсы четырех китайских компаний в Москву.