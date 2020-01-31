Помпео назвал Украину «оплотом между Восточной Европой и авторитаризмом»

Майк Помпео (Фото: Alex Brandon / АР)

Госсекретарь США Майк Помпео во время рабочего визита в Киев заявил, что Украина фактически является «оплотом и крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом». Высказывание госсекретаря США приводит официальный сайт президента Украины.

Он также заявил, что Украина — страна, которая кормит европейцев и «поддерживает трубы, которые обогревают Европу».

В сообщении также говорится, что президент Украины Владимир Зеленский отметил эффективную санкционную политику США, «которая помогает противостоять имеющимся вызовам». В частности, он имел в виду поддержание энергетической безопасности и строительство газопровода «Северный поток-2», который идет из России в Германию.

США ввели санкции против компаний, работающих на строительстве «Северного потока-2», в декабре. После этого швейцарская компания Allseas сообщила о приостановке работ по укладке труб.

Из-за этого старт запуска проекта сдвинулся, но ненамного. Об этом сообщал Владимир Путин. Сейчас проект планируется завершить в конце 2020-го — начале 2021 года, о чем ранее сообщал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. Президент правления «Газпрома» Алексей Миллер согласен с такими сроками запуска трубопровода.