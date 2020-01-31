Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года. Об этом посол заявил во время встречи со студентами Уральского федерального университета, сообщает ТАСС.

По его словам, такие сроки он называет, исходя из разговора с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. «Запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо, самое позднее, в первом квартале 2021 года», — сказал посол.

Ранее президент России Владимир Путин называл те же сроки запуска «Северного потока-2» — конец 2020 года или начало 2021-го.

В декабре США ввели санкции против компаний, которые работают на строительстве трубопровода. Это значит, что американские активы попавших под них компаний будут заблокированы, будет наложен запрет на операции с фигурантами санкционного списка, а представителям компаний запретят въезд в США. После введения санкций швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб «Северного потока-2», приостановила работы.

Алексей Миллер после этого говорил, что Россия сможет достроить «Северный поток-2» своими силами, без привлечения зарубежных подрядчиков. Правда, председатель правления «Газпрома» признал, что это потребует больше времени.