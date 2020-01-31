Четыре человека погибли при хлопке газа на территории завода в Мценске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 12:05
ЦБ подал к владельцам Московского Индустриального банка иск на ₽195 млрд Финансы, 12:34 Следствие уточнило оценку суммы предполагаемой растраты в деле Минца Общество, 12:32 Адвокат сообщил о назначенной сестрам Хачатурян дополнительной экспертизе Общество, 12:28 Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА Спорт, 12:25 Аксенов назвал самодурством отказ керченской чиновницы увольняться Политика, 12:23 Что российские дизайнеры показали на европейских неделях моды Стиль, 12:12 Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате Общество, 12:00 Как торговать на маркетплейсе: гайд для мерчантов Pro, 11:59  Ковальчук объяснил свои результаты после перехода в «Монреаль» Спорт, 11:57 Теннисистки Бабош и Младенович выиграли Australian Open в парном разряде Спорт, 11:55 ФСБ рассказала о заражении сайтов госорганизаций скрытыми майнерами Крипто, 11:55 ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк Бизнес, 11:48 Роспотребнадзор предложил продлить отпуск работникам из Китая Общество, 11:44 Четыре человека погибли при хлопке газа на территории завода в Мценске Общество, 11:41
Общество ,  
0 

Четыре человека погибли при хлопке газа на территории завода в Мценске

Фото: МЧС России по Орловской области

В городе Мценск Орловской области произошел хлопок газа в строящемся здании на территории завода, в результате чего погибли четыре человека. Об этом РБК сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным главка, еще три человека пострадали. Представитель приемного отделения Мценской райбольницы уточнил ТАСС, что травмы получили граждане Турции, они были госпитализированы. Их состояние оценивается как нормальное, все находятся в сознании. Среди погибших также был турок.

Старший помощник руководителя СУСК России по Орловской области Юлия Дорофеева подтвердила РБК гибель четырех человек.

В областном управлении МЧС уточнили, что информация о хлопке газа по адресу г. Мценск, ул. Автомагистраль поступила в 10:00 (совпадает с мск). Инцидент произошел в в строящемся здании без последующего горения.

«Произошло частичное обрушение кровли. Имеются разрушения конструкций», — добавили в главка.

На месте работают 38 человек и 11 единиц техники для ликвидации последствий.

Теги: погибшие, новости РБК, хлопок газа
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге произошел пожар в цехе по переработке резины
Общество
В Москве на территории ТЭЦ произошел пожар
Общество
В ангаре в Тольятти произошел пожар площадью более 1 тыс. кв. м
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter