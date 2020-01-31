Четыре человека погибли при хлопке газа на территории завода в Мценске

Фото: МЧС России по Орловской области

В городе Мценск Орловской области произошел хлопок газа в строящемся здании на территории завода, в результате чего погибли четыре человека. Об этом РБК сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным главка, еще три человека пострадали. Представитель приемного отделения Мценской райбольницы уточнил ТАСС, что травмы получили граждане Турции, они были госпитализированы. Их состояние оценивается как нормальное, все находятся в сознании. Среди погибших также был турок.

Старший помощник руководителя СУСК России по Орловской области Юлия Дорофеева подтвердила РБК гибель четырех человек.

В областном управлении МЧС уточнили, что информация о хлопке газа по адресу г. Мценск, ул. Автомагистраль поступила в 10:00 (совпадает с мск). Инцидент произошел в в строящемся здании без последующего горения.

«Произошло частичное обрушение кровли. Имеются разрушения конструкций», — добавили в главка.