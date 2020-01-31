В посольстве сообщили об отсутствии инфицированных среди россиян в Китае

Среди россиян, которые находятся в китайской провинции Хубэй, заболевших коронавирусом не выявлено. Об этом сообщается на сайте посольства России в Китае.

Уточняется, что в настоящий момент на территории провинции Хубэй находятся 183 гражданина России, из них 123 — в городе Ухань. Такие данные дипмиссия приводит по состоянию на 30 января.

Ранее посольство сообщало о 177 россиянах в китайской провинции Хубэй, в которой находится очаг распространения нового коронавируса — город Ухань.