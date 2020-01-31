Вирус из Китая , 31 янв, 09:32
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В посольстве сообщили об отсутствии инфицированных среди россиян в Китае
Среди россиян, которые находятся в китайской провинции Хубэй, заболевших коронавирусом не выявлено. Об этом сообщается на сайте посольства России в Китае.
Уточняется, что в настоящий момент на территории провинции Хубэй находятся 183 гражданина России, из них 123 — в городе Ухань. Такие данные дипмиссия приводит по состоянию на 30 января.
Ранее посольство сообщало о 177 россиянах в китайской провинции Хубэй, в которой находится очаг распространения нового коронавируса — город Ухань.
Вспышка короновируса была зарегистрирована в конце декабря. Сейчас, по данным китайских властей, насчитывается почти 10 тыс. зараженных. Чтобы не допустить дальнейшего распространения, китайские власти закрыли выезд и въезд в нескольких городах провинции Хубэй, где остались заблокированы иностранцы. Посольство России сообщало, что прорабатывает вместе с Китаем способы возвращения российских граждан на родину.