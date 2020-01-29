ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии отклонил поправки российской делегации к документу, который определяет порядок работы трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы. Об этом сообщил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает «РИА Новости».

«Обсуждались достаточно подробно поправки украинской стороны, наши поправки. Докладчик счел необходимым отклонить и те, и те», — сообщил Толстой.

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